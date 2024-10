Pasunahüüd kuulutab laupäeval põdrajahi alanuks

Kuigi põdrajahi hooaeg algas 15. septembril, toimuvad esimesed ajujahid sel laupäeval.

Septembri keskpaigast võis põdrapullidele pidada varitsus-, hiilimis- või peibutusjahti. Tegelik põdrajahi hooaeg kestab aga 1. oktoobrist 15. detsembrini, kui võib pidada ajujahti ja jahti koertega.

„Põdrajahi algus on jahimeestele kõige tähtsam – siis tuleb ikkagi enamik jahiseltside liikmetest kokku ja minnakse ühiselt asja ajama. See on Eesti jahikultuuris tähtis sündmus,” ütles Läänemaa jahindusklubi juhatuse esimees Endrik Raun, kes on ka Eesti jahimeeste seltsi juhatuse liige. Täna on alustab oma hooaega enamik jahimehi.