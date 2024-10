Õppurite lemmikamps on õlletainas räim (lisatud retseptid)

Kalanädalal jagasid Haapsalu kutsehariduskeskuse (HKHK) noored kokaõpilased eakaaslastele laiali 790 portsu tippkokk Juhan Heinsalu retseptide järgi valmistatud kalatoitu, mida võiks ka tänaval pakkuda ja süüa.

Teise kursuse kokaõpilane Kristjan Rimkus ütles, et päeva eesmärk oli tutvustada noortele tõeliselt maitsvat kalatoitu. „Ka mina ei söönud varem kala – alles kui kokaõppesse sisseastumiseks valmistusin, hakkasin proovima,” rääkis Rimkus. Ta ütles, et ei ole oma eakaaslaste hulgas ainuke, kes kala vältis. „Arvan, et väga paljud ei söö seda, sest kala, mis meil enamasti pakutakse, pole võibolla kõige parem. Kui esimesed kogemused on kehva kalaga nagu minul, siis loomulikult ei taha seda hiljem süüa,” ütles ta. Rimkus lisas, et kui aga pakkuda nii maitse kui ka tekstuuri poolest väga hästi tehtud kala, õpivad ehk teisedki noored kala sööma.