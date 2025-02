Tippkokk valmistas vabariigi aastapäeva toidulauale nipiga road

Kuula artiklit, 4 minutit ja 46 sekundit 0:00 / 4:46

Tippkokk ja Nõo Lihatööstuse tehnoloog Marko Kokmann töötas Eesti vabariigi aastapäevale mõeldes välja uued kodused retseptid. Toome teieni neli lihtsat ja unikaalset suupoolist.

„Lähtusin sellest, et oleme vaba riik, piirid on lahti, et rännata ja seigelda. Maailmakultuurid on meie igapäevast toidulauda rikastanud ning peale selle, et oleme uhked enda vürtsikilu ja rukkileiva üle, saame olla tänulikud ka valiku üle, mis meil poelettidel leidub,” kommenteeris Nõo Lihatööstuse tehnoloog ja kokk Marko Kokmann. „Minu pere on neid toidukordi nautinud ja loodan, et vabariigi aastapäeval leidub teisigi, kes soovivad samuti samu roogasid omakeskis katsetada.”

Kartulisalat kadakajuustuse poolsuitsuvorstiga

Kooritud kartul 500 g

Marineeritud kurk (+vedelik 30g) 130 g

Kanamuna L 4 tk

Kadakajuustuga poolsuitsuvorst 250 g

Keedetud porgand 200 g

Värske kurk 100 g

Mahe sinep 20 g

Hapukoor 100 g

Majonees 120 g

Kirsstomatid 100 g

Laste toorvorstid juustuga 400 g

Valmistamine:

Keeda munad, jahuta ja koori. Koori kartul ja porgand ning keeda pehmeks, jahuta. Tükelda kõik komponendid kuubikuteks ja lisa kaussi. Lisa ka veidi marineeritud kurgi vedelikku. Lisa hapukoor, majonees ja sinep. Maitsesta soola ja purustatud pipraga. Küpseta eelsoojendatud ahjus või pannil laste toorvorstid juustuga ning serveeri koos kartulisalatiga.

Läätse pasta Wabariigi täissuitsuvorstiga

Läätse pasta 250 g

Wabariigi täissuitsuvorst 150 g

Brokkoli 150 g

Paprika 100 g

Suvikõrvits 150 g

Küüslauk 5 g

Ingver 5 g

Oliiviõli 10 g

Hele soja 15 g

Valmistamine:

Keeda pasta soolaga maitsestatud vees. Lõika köögiviljad suuremateks tükkideks. Lõika vorstist ribad. Purusta küüslauk ja haki/riivi ingver väikeseks. Aja pann kuumaks ja lisa oliiviõli. Kõige esimesena lisa pannile köögiviljad ja kuumuta neid 10-20 sekundit. Seejärel lisa suitsuvorst ja kuumuta veel 1-2 minutit pidevalt segades. Seejärel lisa ingver ja küüslauk. Kuumuta segades umbes 30 sekundit ning lisa siis sojakaste. Kata kaanega umbes 30 sekundiks. Köögiviljad peaks jääma mõnusalt krõmpsud ja kirkad. Lisa läätse pasta. Serveeri.

Suitsuvorst annab toidule täidlase ja aromaatse alatooni ning maitse kandub ka köögiviljadesse.

Ahju ciabatta Vasalli keedusalaamiga

Eelküpsetatud ciabatta 1tk

Pesto 70 g

Vasalli keedusalaami 105 g

Riivjuust 50 g

Riivitud parmesan 30 g

Kirsstomatid 100 g

Basiilik värske 1 punt

Oliiviõli 10 g

Valmistamine:

Lõika ciabatta pikuti pooleks ja nirista lõigatud pinnale oliiviõli. Kuumuta pann ja pane ciabattad lõigatud pinnaga pannile. Rösti kuni lõikepind on ilusti kõrbe ja kuldne. Seadista ahi grillfunktsioonile 200 kraadi juurde. Määri ciabatta lõikepinnale pesto, tükelda näppude vahel basiiliku lehed ja lisa lõigatud pinnale ning puista peale parmesani juust. Seejärel lao ühtlase kihina Vasalli keedusalaami ja kata riivjuustuga. Pane ahju umbes 10 minutiks, kuni juust on sulanud ja saavutanud sulle sobiliku küpsusastme. Lõika kirsstomatid pikuti pooleks ja pane lõigatud pind allpool ciabattale. Serveeri soojalt.

Tacod veiseliha ja kalkunisingiga

Veisehakkliha 200 g

Fitlap kalkunisink 105 g

Mustad oad konserveeritult 150 g

Mugulsibul 70 g

Porgand 40 g

Küüslauk 10 g

Jääsalat 80 g

Värske kurk 80 g

Marineeritud punane sibul 50 g

Pastakaste basiilikuga 70 g

Punane jalapeno 15 g

Riivitud cheddar 50 g

Pune

Tacod 1 karp

Valmistamine:

Tükelda mugulsibul kuubikuteks. Purusta küüslauk, riivi porgand. Eelkuumuta pann, lisa oliiviõli ja prae pannil sibul ning porgand. Seejärel lisa pannile veise hakkliha, kuumuta umbes 5 minutit keskmisel kuumusel. Seejärel lisa pastakaste ning maitsesta soola, pipra ja punega. Kurna konserveeritud oad ja lisa segule, sega ettevaatlikult, et oad katki ei läheks. Viimasena tükelda sisse ka kalkunifileesink. Ribasta jääsalat ja värske kurk ning pane kaussidesse. Seadista ahi 125 kraadi juurde ning kuumuta tacosid valmistamisjuhendi järgi umbes 15 minutit. Pane kõik komponendid eraldi söögilaua keskele ning iga sööja saab kokku panna omale meelepärase taco. Võid lisada oma meele järgi veel teisigi koostisosasid, et rikastada lauda veelgi.