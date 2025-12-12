Tippkoka pühadesoovitus: traditsiooniliste Eesti maitsetega jõulu-poke

Kuula artiklit, 0 minutit ja 2 sekundit 0:00 / 0:2

Pühadehooajal julgustab Nõo Lihatööstuse tehnoloog ja kogenud kokk Marko Kokmann vaatama traditsioonilistele Eesti talvemaitsetele värskema pilguga ning kombineerima need jõulumaitseliseks poke kausiks. Nii saavad eestlaste armastatud road täiesti uue vormi ja maitseelamuse.

Tavapäraselt koosneb poke kauss riisist, kinoa- või tatrapõhjast, mille juurde serveeritakse erinevaid marineeritud köögivilju koos kala, liha või taimse lisandi ja kastmega. Marko Kokmann pani aga kokku Eesti köögist inspireeritud versiooni, kasutades kodumaiseid koostisosi, millest osa serveeritakse ka soojalt.

Koostisisad:

Väiksem punt rukolat

Väiksem punt jääsalatit

1 pastinaak

1 porgand

1 väike suvikõrvits

Paar lusikat hapukapsast

3–4 marineeritud kuuseriisikat

2 viilu Nõo peekonipraadi

3 keedukartulit

30 g majoneesi

30 g hapukoort

6 g laimimahla

Till maitse järgi

1 küüs küüslauku

Soola, pipart, näpuotsaga suhkrut

Veidi õli küpsetamiseks

Valmistamine:

Alusta Nõo peekonipraest: võta liha pakendist ja küpseta vastavalt juhistele ahjus, kuni see on läbi küpsenud ja kergelt krõbe. Lase valmis prael enne tükeldamist mõni minut jahtuda.

Pese ja koori porgand, pastinaak ja suvikõrvits. Lõika köögiviljad pikuti neljaks, maitsesta õli, soola ja pipraga ning küpseta neid ahjus umbes 20 minutit, kuni need on poolkõvad ja kergelt kuldsed.

Salatikastmeks sega kokku purustatud küüslauk, hakitud till, sool, pipar, väike kogus suhkrut, laimimahl, majonees ja hapukoor. Hoia kastet serveerimise hetkeni külmkapis, et maitsed jõuaksid ühtlustuda.

Lõika eelmisel päeval keedetud kartulid tükkideks ja prae pannil, kuni need on pealt krõbedad ja kuldsed.

Serveeri kaussi rukola, jääsalat, hapukapsas ja marineeritud kuuseriisikad. Lisa nende kõrvale ahjus küpsenud köögiviljad, praekartulid ja viiludeks lõigatud Nõo peekonipraad. Enne serveerimist nirista roale valmis segatud kaste.

Kui kõiki samu koostisosi kodus ei ole, võib poke kokku panna ka oma maitse-eelistuste järgi – roog annab selleks palju vabadust.