Läänemaa parimad laskurid õpivad Haapsalu põhikoolis ja HKHKs

Haapsalu põhikooli 3. võistkond. Foto Mati Seppi
Oru kool. Foto Mati Seppi

Läänemaa koolide meistrivõistlustel laskmises olid võidukad Haapsalu põhikool ja Haapsalu kutsehariduskeskus.

Tänavused meistrivõistlustel olid taas pingelised. Võisteldi kahes vanuserühmas: gümnaasium ja põhikool. Lisaks peeti arvestust individuaalselt ja võistkondlikult parimatele. Lasti viis lasku lamades spordipüssist tihedusele.

Võistlused olid nii tasavägised ja parimate selgitamisel polnud tihti abi ka kümnete lugemisest. Nii näiteks nooremas vanuserühmas esikohad jagamisele.

Põhikoolide arvestuses võitis Haapsalu põhikooli 2. võistkond 189 silmaga. Võistkonda kuulusid Kaisa ja Robin Reimer, Ken Martin Lepp, Raimond Vahtra. Vaid ühe vähemsilmaga tuli teiseks Haapsalu põhi