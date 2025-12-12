e-MTAs saab tutvuda tuleva aasta maamaksu prognoosiga

Kuula artiklit, 7 minutit ja 4 sekundit 0:00 / 7:4

Maksu- ja tolliameti (MTA) e-teenuste keskkonnas e-MTA on tänasest avatud 2026. aasta maamaksu personaalne prognoosikuva. See võimaldab tutvuda esialgsete andmete põhjal arvutatud maamaksukohustuse suurusega. Esialgsetel andmetel tuleb uuel aastal maamaksu tasuda 378 100 inimesel.

Järgmise aasta maamaksu mõjutavad maksumäärad, maksu tõusu piirmäära ja võimalikud maksusoodustused otsustasid kohalikud omavalitsused (KOV) 1. oktoobriks 2025. KOVide otsustatud 2026. aasta maamaksu mõjutavad väärtused leiab MTA kodulehelt.

Võrreldes 2025. aastaga on umbes 21 200 uut maaomanikku ja ligi 29 200 sellist maaomanikku, kelle varasem maksukohustus on jäänud alla 5 euro ning seetõttu neile maksuteadet varem väljastatud pole.

Selleks, et maksuteade ei tuleks veebruaris üllatusena, kutsub MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp kõiki maaomanikke üles oma andmetega e-MTAs tutvuma. „Maamaksu prognoosikuva eesmärk on anda inimestele teada, milliseks nende 2026. aasta maamaksukohustus hinnanguliselt kujuneb. Lõpliku maksukohustuse arvutame ja maksuteated väljastame järgmise aasta veebruaris,“ ütles MTA teenusejuht Riita Parksepp.

E-teenuste keskkonda e-MTA sisse logides näete oma prognoositavat 2026. aasta maamaksusummat, kui valite Maksud – Maamaks – Maamaksuteated ja maa andmed. Katastriüksuste lõikes näete prognoositud maamaksusummasid, kui valite Maksud – Maamaks – Maamaksu prognoos.

Maamaksu arvutamise alus on maa väärtus. Maamaksu arvutamiseks korrutatakse maa väärtus maksumääraga. Saadud summale rakendatakse vajadusel maksu tõusu piirmäära ja seejärel lahutatakse maksuvabastused ning -soodustused.

Mis muutub maamaksuga 2026. aastal?

MTA maamaksu teenusejuhi Riita Parksepa kinnitusel suurenes KOVi otsustuspädevus selles, kuidas uuel aastal maamaksu summa kujuneb.

2026. aasta maamaksu määrade vahemikud , mille seest said KOVid uued maksumäärad valida, on samad, mis olid ka 2025. aastal. Elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule on maksumäär 0,1–1%, maatulundusmaale 0,1–0,5% ning muu sihtotstarbega maale 0,1–2% maa maksustamishinnast aastas. KOVide 2026. aastaks kehtestatud maksumääradega saab tutvuda MTA kodulehel.

, mille seest said KOVid uued maksumäärad valida, on samad, mis olid ka 2025. aastal. Elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule on maksumäär 0,1–1%, maatulundusmaale 0,1–0,5% ning muu sihtotstarbega maale 0,1–2% maa maksustamishinnast aastas. KOVide 2026. aastaks kehtestatud maksumääradega saab tutvuda MTA kodulehel. Maamaksu tõusu piirmäär (nn kaitsemehhanism) on kehtestatud maamaksu järsu tõusu vältimiseks. Uuel aastal on maamaksu tõusu piirmäär KOVi otsusel 10–100% ja sõltub igas konkreetses omavalitsuses tehtud otsusest. See tähendab, et kui KOVi otsusel on maamaksu tõusu piirmäär näiteks 10%, saab KOVi piirkonna katastriüksuse maamaksusumma enne maksuvabastusi ja -soodustusi suureneda 10%. Juhul, kui tõusu piirmääraga arvestatult suureneks maksusumma möödunud aastaga võrreldes vähem kui 5 eurot, suureneb maamaksusumma 5 euro võrra.

(nn kaitsemehhanism) on kehtestatud maamaksu järsu tõusu vältimiseks. Uuel aastal on maamaksu tõusu piirmäär KOVi otsusel 10–100% ja sõltub igas konkreetses omavalitsuses tehtud otsusest. See tähendab, et kui KOVi otsusel on maamaksu tõusu piirmäär näiteks 10%, saab KOVi piirkonna katastriüksuse maamaksusumma enne maksuvabastusi ja -soodustusi suureneda 10%. Juhul, kui tõusu piirmääraga arvestatult suureneks maksusumma möödunud aastaga võrreldes vähem kui 5 eurot, suureneb maamaksusumma 5 euro võrra. Koduomaniku soodustus muutus summapõhiseks. Iga KOV sai otsustada koduomaniku soodustuse kuni 1000 euro ulatuses. Lisaks sellele võisid KOVid soovi korral täiendavalt kehtestada ka nn pensionäri soodustuse ja nn represseeritu soodustuse. Koduomaniku soodustuse saamiseks ei ole tarvis eraldi taotlust esitada. Võimaliku pensionäri ja/või represseeritu soodustuse saamise tingimused kehtestab KOV ning nende saamiseks on tarvis suhelda KOViga. Kehtivate soodustuste olemasolu kontrollib ja arvestab MTA enne maksuteate moodustamist automaatselt.

MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp juhib tähelepanu, et 2026. aastal ei suurene katastriüksuse maksuvabastuste ja -soodustusteta maamaks omanikule eelmise aastaga võrreldes rohkem kui 10–100%. „Kui KOV on aga muutnud midagi soodustustes või kui kodualuse maa maksusoodustuse saamise kõik tingimused uuel aastal enam ei kehti, võib tasumisele kuuluva maksukohustuse suurus muutuda ka rohkem kui KOVi kehtestatud maamaksu tõusu piirmäär ette näeb,“ täpsustas MTA teenusejuht Riita Parksepp.

Maatüki andmeid saab kontrollida Maakatastris, omanikuandmeid kinnistusraamatus. Juhul kui prognoosikuvast või katastriandmetest ilmneb, et maksu arvutamise aluseks olevaid maa väärtuse andmeid tuleb parandada, palume võtta ühendust Maa- ja Ruumiametiga e-aadressil info@maaruum.ee. Kinnistusraamatus andmete muutmiseks tuleb pöörduda Tartu Maakohtu Kinnistus- ja registriosakonna poole e-aadressil kinnistusosakond@kohus.ee.

Maamaks on riiklik maks, millega maksustatakse Eestis kogu maa. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Loe 2026. aasta maamaksu kohta lähemalt MTA kodulehelt.

Korduma kippuvad küsimused

Millal saab lõpliku maamaksu teate?

MTA väljastab maksuteate 2026. aasta veebruaris. Maksuteatega saab tutvuda e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Kas prognoosist võib lõplik summa veel muutuda ja miks?

Jah. Prognoosikuva rakendusest näeb esialgsete andmete põhjal arvutatud hinnangulist maksukohustust. Lõplik summa võib olla erinev näiteks juhul, kui enne maksuteate moodustamist tehakse maksu arvutamise alusandmetesse parandusi. Lõpliku maksukohustuse arvutame ja maksuteated väljastame järgmise aasta veebruaris.

Millal tuleb maamaks tasuda ja kas saab maksta osadena?

2026. aastal on maamaksu tasumiseks kaks tähtpäeva, 31. märts ja 1. oktoober. Kuni 100 euro suurune maamaks ühe KOVi piires asuvalt maalt tuleb tasuda esimeseks tähtajaks. Kui maamaksu summa ületab 100 eurot, siis esimeseks tähtajaks tuleb tasuda vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 100 eurot ning hiljemalt 1. oktoobriks ülejäänud osa maksusummast. Kui tasute maamaksu enne tasumise tähtpäeva, siis see summa on kuni tasumise tähtpäevani Teie e-MTA ettemaksukontol ning arvestatakse sealt tähtpäeva saabumisel automaatselt maksukohustuse katteks.

Kas MTA saadab maksuteate e-postile või ainult e-MTAsse?

Üldjuhul saadame teavituse maksuteate moodustamisest e-aadressile või tekstisõnumina mobiiltelefoni numbrile. Juhul, kui meil maksumaksja e-posti aadressi ega mobiiltelefoni numbrit ei ole, saadame maksuteate tavapostiga.