Tuhanded läänlased peavad makse lisaks tasuma

Tuleval kolmapäeval saabub maamaksu teise osa ja tulumaksu juurdemaksmise tähtaeg, ja seda maksu tuleb tasuda tuhandetel läänlastel.

Maksu- ja tolliameti teatel tuleb 1. oktoobriks tasuda Läänemaal asuvate kinnistute eest 1546 eraisikul ligi 133 000 eurot ning 578 äriühingul ligi 282 300 eurot maamaksu. Need summad laekuvad täies ulatuses kohalike omavalitsuste eelarvetesse.

Läänlastel, kelle maksustatav maa asub nii Läänemaal kui ka mujal Eestis, tuleb tulevaks kolmapäevaks tasuda kokku üle 200 000 euro. Nende seas on 928 eraisikut, kel tuleb maa eest tasuda 104 300 eurot ja 286 Läänemaale registreeritud äriühingut, kes peavad maamaksu maksma 106 800 eurot.

Maamaksu tasutakse kahes osas juhul, kui m