Lääne Elu paberleht, laupäeval 13. detsembril

Marimetsa raba taastatakse väiksemas mahus

RMK tutvustas neljapäeval Kullamaal Goldenbecki majas Lääne-Nigula valla elanikele Marimetsa raba ja servakoosluste veerežiimi taastamise projekti. Algsete plaanidega võrreldes on tööde ala märgatavalt väiksem.

Lasteraamatukogus valmisid Sileesia piparkoogid

Eile keskpäeval oli Haapsalu lasteraamatukogu magusat piparkoogilõhna ja siginat-saginat täis, nii et raamatukoguhoidja Krista Kumberg seisis kesk melu, käed puusas ning täheldas, et töö käib nagu laevaköögis. Just ahjust tulnud piparkoogid ootasid laua peal kaunistajaid ja uksest paiskus sisse Sławomira Borowska-Peterson Poola saatkonnast, kotis pakikesed vürtspipra, kuivatatud jõhvikate ja kardemoniga.

Helle Saarsoo: lähen iga päev rõõmuga tööle

Perearst Helle Saarsoo on Haapsalu inimesi ravinud juba üle 40 aasta ja kinnitab, et pole kordagi läinud tööle vastumeelsustundega. Saarsoo oli koos kolleeg Sirje Jupitsaga Haapsalus esimene, kes asutas 1995. aasta novembris oma perearstipraksise. Haapsalu Veevärgist tühjaks jäänud korteris veetorni teisel korrusel 1996. aasta alguses vastuvõtte alustanud tulundusühing Haapsalu Perearst on nüüdseks kasvanud kaheksa töötajaga ettevõtteks, mis tegutseb Läänemaa haigla tervisekeskuses.