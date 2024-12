Pühademaitsed veeklaasis: viis efektset jõulujoogi retsepti kraaniveest

Kuula artiklit, 4 minutit ja 39 sekundit 0:00 / 4:39

Jõulupühade ja aastavahetuse tähistamisel on rikkalike roogade kõrval oluline pakkuda ka värskendavat vett, et vältida kaloririkaste pidusöömaaegade liialt koormavat mõju tervisele. Tallinna Vesi koostöös toidublogija Tuuli Mathiseniga jagab viit inspireerivat ideed, kuidas muuta kraanivesi peolaua vääriliseks joogiks.

Igapäevaseks janu kustutamiseks on puhas kraanivesi parim jook ning kõige tervislikum valik rasvase ja kaloririkka toidu kõrvale. Eestis on kraanivesi tänu paesele pinnasele kaltsiumi- ja magneesiumirikas – need mineraalained on organismi toimimiseks eluliselt tähtsad. Tallinna kraanivee laboritulemused näitavad, et kui tarbida igapäevaselt 2 liitrit vett, siis saab vee kaudu kätte 13% päevasest kaltsiumi, 5% magneesiumi ja 1% naatriumi vajadusest. Lisaks annab joogivesi kehale vajalikku kaaliumi, mangaani, tsinki ja vaske, aga neid juba oluliselt väiksemas koguses.

Peolaual võib kraaniveest valmistada efektse ja tervisliku joogikarahvini, lisades sellele hooajalisi marju, puuvilju, köögivilju ja ürte. Loovusel pole piire – igaüks saab veele anda just endale meelepärase maitse ja välimuse. Toidublogija Tuuli Mathisen jagab viit lihtsat, ent maitseküllast retsepti, kuidas serveerida jõululaual tõeliselt pilkupüüdvat ja maitsestatud vett.

Jõulune kannutäis

Jõulude ajal leidub alati mandariine – ideaalne võimalus maitsestada nendega oma vett. Koori paar mandariini, viiluta ja lisa kannu, et need annaksid joogile oma magushaput maitset. Lisa juurde säravaid pohli ja mõned rosmariinioksad. Tulemusena saad kauni ja jõulumaitselise kannutäie.

Saleneja silmarõõm

Kerge ja puhastav roheline vesi sobib suurepäraselt kõigile, kes hoolivad oma figuurist, eriti jõulude ajal, kui pidulauad kipuvad olema rikkalikud. Lisa kannu mõned sellerioksad ja -lehed ning lõika kartulikoorijaga kurgist peened ribad. Lisa ka mõned viilutatud kiivid ja laimipoolrattad, et anda joogile C-vitamiini ja kerget hapukust. Tulemuseks on värske ja maitsev kannutäis, mis toetab tervislikku eluviisi.

Suvemälestus

Kui vahel tuisutusk kiusama tuleb ja väljas kõle tuul olemise tubasemaks sunnib, siis võib valmistada kannutäie suvemaitselist vett. Kasuta sügavkülmast võetud suviseid marju või osta neid poest – maasikad, mustikad, vaarikad ja sõstrad sobivad ideaalselt. Lisa kannu ka mõned mündioksad, mis muudavad vee veelgi värskendavamaks. Saad tulemuseks mõnusa joogi, mis viib mõtted suvistele päevadele ja aitab leevendada talvetustka.

Troopiline kannutäis

Talvehooajal, kui tsitruselised on oma parimas vormis, tasub neist valmistada troopilise hõnguga maitsevesi. Viiluta kannu apelsin, laim ja sidrun; soovi korral lisa ka greipi. Kaunistuseks ja maitsenüansi lisamiseks sobivad suurepäraselt kiivi, hurmaa ja rubiinpunased granaatõunaseemned. Saad tulemuseks kaunilt värvikireva ja vitamiinidest tulvil kannutäie.

Viirusepeletaja

Viirushooajal on oluline toetada oma immuunsust. Valmista endale soojendav maitsevesi ingveri, sidruni ja meega. Lisa viilutatud ingver ja sidrun kannutäiele veele ning sega juurde vedel mesi. Kui eelistad kuuma vett, lisa mesi alles siis, kui jook on jahtunud, et säilitada selle kasulikud omadused. Nii saad nautida mõnusalt magushaput ja tervislikku rüübamist, mis hoiab haigused eemal.

Piisav veejoomine on tervisele ülioluline, sest vesi:

on elutähtis toitaine rakkude arenguks ja taastootmiseks;

reguleerib higistamise kaudu kehatemperatuuri;

transpordib hapnikku üle kogu keha;

aitab kehal jääkainetest vabaneda;

mõjub hästi ka lihastele ja seedimisele;

aitab võidelda väsimuse vastu ja saavutada head enesetunnet;

tagab ühtlase jume, sileda naha ja terved juuksed;

aitab vältida enneaegset vananemist;

aitab hoida pH-taset tasakaalus, vältida nahaärritusi ning -tundlikkust;

aitab hoida rakkude niiskustaset

kehale vajalikud süsivesikud ja valgud jõuavad vereringesse vee abil;

vee abil moodustub ka sülg, mis on oluline seedeprotsessi osa;

Kraanivesi Eestis on puhas, värske, hea maitsega ja tervislik. Tallinna Vee tarbijate hulgas eelmise aasta novembris läbi viidud uuring näitas, et elanikkonna usaldus kraanivee suhtes on väga kõrge – 89% vastajatest ütles, et usaldab kraanist tulevat vett ja joob seda hea meelega.