Milline tuleb jõuluilm sellel aastal

Jõulupühad on lähenemas ja paljud tahaks teada, millist ilma oodata. Keskkonnaagentuuri sünoptikud on teinud prognoose, et anda aimu, millised ilmastikuolud meid sel aastal pühade ajal ootavad.

Detsembrikuu teine pool paistab silma madalrõhkkondade erilise agarusega – seda nii enne kui pärast tähtsaimat päeva, jõulupäeva. Otsekui jõuluimena ja eeskujuks meile, võtavad madalrõhkkonnad kiiruse maha. Üks madalrõhuvöönd hääbub ja teine pole veel sissetungi alustanud.

Nädal algab lisanduva vihma ja lörtsi ning plusskraadidega. Õhtul pudeneb idaservas ka lund ja napilt alla 0 kraadi langev temperatuur annab ilmale veidi kargema näo.

Ööl vastu jõululaupäeva tibab lääne pool veidi vihma ja temperatuur on napilt üle 0°C. Eesti idatiiba lisandub lörtsi ja lundki ning termomeetrinäidud tiirlevad kraadi ulatuses 0°C ümber.

Jõululaupäev Lääne-Eestisse suuremat lisa sajule ei too, aga õhk on niiske ja uduvihma võib tibutada. Temperatuur on napilt plussis, jõuluõhtul 0°C ümber ja paraku tuleb leppida musta maaga. Ida pool saab väikest lumelisa eelkõige Võru- ja Põlvamaa, aga mujal on eelmise päeva sajust veel valge kiht maas, õhtuks langeb temperatuurifoon 0°C-ni ja üldpilt jõulupühadele kohaselt valgem ja helgem.

Jõulu esimese püha öö algab veel üsna rahulikult ja 0°C lähedase temperatuuriga. Kuid juba hommikuks annab tasapisi tõusva edelatuulega endast märku Norra merele reastunud madalrõhkkondade ahel, mille serva mööda kannab edelavool Läänemere äärde taas sooja õhumassi. Jõulu esimene püha on niiske, aga suurema sajuta. Õhutemperatuur on mandril kraad-kolm, saartel 5..6°C plusspoolel.

Jõulu teise pühal saame veidi vihma, lõõtsub üsna tugev edelatuul ja temperatuur varieerub +3..+7°C piires, vaid kagunurgas võib öösel veel 0°C ümber olla.

Järgnevate päevade ilmaprognoosi saab vaadata Keskkonnaagentuuri lehelt või ILM+ rakendusest.

Sedakorda ilm kõikjale lumist kargust ei paku, küll aga leebust, mis soojendagu sedakorda meie südameid jõuluajal!