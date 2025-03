Nulli lähedal kõikuv temperatuur muudab teed kohati libedaks

Kuula artiklit, 0 minutit ja 58 sekundit 0:00 / 0:58

Transpordiamet hoiatab, et nulli ümbruses kõikuv temperatuur võib teed kohati libedaks teha.

Kolmapäeva pärastlõunase seisuga sajab Lääne-Eestis paiguti sajab lörtsi ja vihma ning suuremad teed on seal kohati soolaniisked või soolamärjad, mujal on teed vadavalt kuivad. Õhutemperatuur on Põhja-Eestis kergelt miinuses, mujal on nulli lahedal. Teetemperatuur on üle Eesti plussis.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul Lääne-Eestis mitmel pool lund, lörtsi ja ka vihma. Öösel sadu laieneb üle maa, sajuvõimalus on väiksem vaid mandri kaguservas. Õhutemperatuur on öösel -2 kun +2 kraadi. Teetemperatuur kõigub nulli lähedal, mis võib teedel kohati libedust põhjustada.

Artikkel jätkub peale reklaami

Transpordiamet soovitab autojuhtidel vältida möödasõite ning muutlike ilmaolude korral olla eriti ettevaatlik, sest ka lühikese distantsi korral võivad teeolud oluliselt erineda.