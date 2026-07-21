Haapsalu linn kaardistab liigveehäda

Uputus. Foto: Andra Kirna

Haapsalu linn on asunud kaardistama piirkondi, kus esineb probleeme liigvee või -kuumusega.

Linna kodulehele on üles pandud küsitlus, milles palutakse linnaelanikel kirja panna piirkondi, kus paduvihmade ja lume sulamise tagajärjel tekivad üleujutused ning paiku, mis on suviste kuumalainete ajal probleemsed.

Küsimused puudutavad esmalt kliimamuutusi üldisemalt ning seejärel uuritakse üleujutuste ja kuumaprobleemide kohta.

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Vastused kodulehe teatel on sisend Haapsalu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavasse, et planeerida elanike vajadustest lähtuvaid lahendusi.