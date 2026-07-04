Galerii: kuues Haapsalu-Noarootsi merepäev (täiendatud 06.07)

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Robin Priks finish foto Juhan Hepner
Robin Priks finišis. Foto: Juhan Hepner
haapsalu noarootsi vi merepäev foto Juhan Hepner (16)
Foto: Juhan Hepner
haapsalu noarootsi vi merepäev foto Juhan Hepner (23)
Foto: Juhan Hepner
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Laupäeval peeti kuuendat korda Haapsalu-Noarootsi merepäeva, mille tõmbenumbriks oli 2,3 kilomeetri pikkuse distantsiga avaveeujumine Grand Holm Marinast Haapsalus Österby sadamasse Noarootsi poolsaarel.
Võistluse võitis 16-aastane tartlane Robin Priks. Lääne Elule ütles Prik
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