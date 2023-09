President Karis: reservvägi on meie riigikaitsesüsteemis keskse tähendusega

President Alar Karis külastas eile Piirsalu harjutusväljal Eesti ajaloo suurimat reservväe õppust Ussisõnad.

„Meil on nii väike maa, et meie ei saa vahetada aega maa vastu. Teisisõnu – me peame kohe vastu hakkama, meil pole kuskile taganeda,” ütles president Karis.

Esmaspäeval käis Eesti riigikaitse kõrgeim juht, vabariigi president Alar Karis Piirsalus õppuste käiguga tutvumas. Ussisõnade õppimist oli jälgimas ka kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi.

