Toomas Unt: mees, kes ei karda ennast proovile panna

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Toomas Unt foto Juhan Hepner (5) Toomas Unt teeb praegu trenni, et minna septembris Hispaanias peetavatele 100 kilomeetri maailmameistrivõistlustele. Foto: Juhan Hepner Toomas Unt foto Juhan Hepner (4) Toomas Unt teeb praegu trenni, et minna septembris Hispaanias peetavatele 100 kilomeetri maailmameistrivõistlustele. Foto: Juhan Hepner toomas unt foto erakogu (2) Ultrajooksjal on vaja mõnel võistlusel läbida väga keerulist maastikku. Foto: erakogu Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Nõva kandis elav Toomas Unt on läbinud mitu korda üle 200kilomeetrise jooksudistantsi ja ütleb, et ultrajooksus on vaimne ja emotsionaalne pingutus suurem kui füüsiline.

Toomas Unt viitab endale kui harrastussportlasele. Ultrajooksjate seas võib see ju isegi tõsi olla, aga tavalisele, nii-öelda Harju keskmisele tervisesportlasele, kes osaleb ehk mõnel kümnekilomeetrisel rahvajooksul või poolmaratonil, tundub lausa ulmeline lüüa kaasa näiteks võistlusel, kus rada on avatud enam kui 30 tundi ja sel ajal võib läbida maksimumdistantsina kuni 211 kilomeetrit.

Just sellise formaadiga on Laulasmaa Ultra, mis oli esimene ultrajooks, kus