Nõva võrgukuuri hooaja avab Peeter Simmi film

Marko Raat. Foto: Juhan Hepner

Sel laupäeval avab filmimees Marko Raat Nõva võrgukuuri kinohooaja Peeter Simmi filmiga „Puud olid…”.

1985. aastal Tallinnfilmis valminud filmi seob Raadi sõnul Nõvaga see, et film on üles võetud Läänemaal ja osaliselt Nõval.

„Seda filmi pole ammu kusagil näidatud ja mul oli plaanis teha võrgukuuris filmi seanss koos Simmiga,” rääkis Raat. Nii see aga ei läinud, sest Peeter Simm lahkus meie hulgast tänavu märtsis. Siiski on laupäevasel võrgukuuri kinoõhtul külalisteks filmi operaator Ago Ruus ja kostüümikunstnik Mare Raidma. Raat lisas, et loodetavasti tuleb ka üks peaosalisi Maria Rahu (Avdjuško) ja veel inimesi, kes selle filmi loomisega seotud.

Artikkel jätkub peale reklaami

Mängufilmi eel näeb 10minut