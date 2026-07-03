Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 19.06.2026 nr 9-3/2026-019 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.08.2026.a. järgmised teenushinnad

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Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 19.06.2026 nr 9-3/2026-019 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.08.2026.a. järgmised teenushinnad:

Vesi 2,15 (km-ta) / 2,67 (km-ga) EUR

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Kanalisatsioon 2,49 (km-ta) / 3,09 (km-ga) EUR

Vesi ja kanalisatsioon kokku 4,64 (km-ta) / 5,76 (km-ga) EUR

Uued kehtima hakkavad hinnad on leitavad ka meie kodulehel  https://matsaluvv.ee/hinnakirjad/

AS Matsalu Veevärk

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