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Teade!
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 19.06.2026 nr 9-3/2026-019 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.08.2026.a. järgmised teenushinnad:
Vesi 2,15 (km-ta) / 2,67 (km-ga) EUR
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Kanalisatsioon 2,49 (km-ta) / 3,09 (km-ga) EUR
Vesi ja kanalisatsioon kokku 4,64 (km-ta) / 5,76 (km-ga) EUR
Uued kehtima hakkavad hinnad on leitavad ka meie kodulehel https://matsaluvv.ee/hinnakirjad/
AS Matsalu Veevärk
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