Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tallinna mnt 70, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn)

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Ajavahemikul 04.07.2026 – 13.07.2026 on Haapsalu linna veebilehel (https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/projekteerimis-ja-ehitustegevus/) avalikustatud projekteerimistingimuste eelnõud ajutise PVC halli ehitusprojekti koostamiseks.Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.