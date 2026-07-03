Galerii: algas kümnes Haapsalu Valgete Ööde festival

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Neljapäevast nädala lõpuni peetava Haapsalu Valgete Ööde festivali avakontserdi andis eile Duo Ruut ja Eesti Rahvusmeeskoor dirigent Mikk Üleoja juhatamisel.

Ühel kandlel ja kahel häälel Duo Ruut oli laval koos Eesti rahvusmeeskoori 46 lauljaga. Kontserdil kõlasid Duo Ruudu viimase albumi „Ilmateade“ lood, mis on seatud meeshäältele ja ansamblile.

„Möödunud suvel võimsa tähelennu teinud Duo Ruut on loonud õrna ja omanäolise maailma, kus iga noot ja paus on hoolikalt paigas, kus jagub ruumi ja õhku ning millest kiirgub küps muu