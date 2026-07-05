Galerii: Haapsalu toomkirik täitus gospeli ja Ameerika bluusiklassikaga

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Laupäeval esines Haapsalu Valgete Ööde festivalil kirglik ja võimas The Southern Chorale dirigent Gregory Fulleri juhatamisel.

The Southern Chorale on Lõuna-Mississippi ülikooli juures tegutsev kõrgelt hinnatud koor, mille lauljad on dirigeerimise ja laulu eriala üliõpilased. Koor on tuntud oma kõrge vokaalse meisterlikkuse ning uue muusika tellimise ja esitamise poolest.

Haapsalu Valgete Ööde festivali produtsent Tuuli Metsoja ütles, et koor eesotsas dirigent Gregory Fulleriga tõi festivali kavva ehedust, eksootikat ja jõulisust.

„The Southern Choral