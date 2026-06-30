Valgete Ööde festival toob Haapsallu romantilise muusika

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Festivalil esinev Eesti Filharmoonia kammerkoor tähistab tänavu 45. aastapäeva. Foto: Kaupo Kikkas
Valgete Ööde festival toob sel nädalavahetusel Haapsallu tuntud muusikakollektiive, põnevaid kooslusi ja romantilist suveõhtuisse sobivat muusikat.
Neljapäeva õhtul algav festival tähistab tänavu väikest tähtpäeva – esimesest üritusest möödub kümme aastat. „See tuli meile endalegi natuke ootamatusena, et aeg on kiiresti läinud,” tunnistas festivali produtsent Tuuli Metsoja.
Kümme aastat tagasi alanud festival kandis toona Tšaikovski nime, kuid Metsoja sõnul on Eesti Kontsert suvist kontserdisarja korraldanud Haap
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