Suur trumm saab ekspertiisi

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Suur trumm saab uue ekspertiisi. Foto: Malle-Liisa Raigla
Haapsalu linnavalitsus tellib Lihula maantee sillale, nn suurele trummile uue eksperthinnangu, mis peaks valmima aasta lõpus.
Haapsalu volinik Peeter Vikman tõi volikogu istungil välja, et silla toestus järjest laguneb. „Seal ripub üks sillapaneel õhus,” ütles ta.
Veel tõi Vikman välja, et kümne aasta eest kirjutatud ekspertarvamus leidis, et sild on varisemisohtlik.
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Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir rääk
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