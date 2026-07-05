Võimlemispeol lõid kaasa ka Haapsalu võimlejad

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4.-5. juulini Tallinnas peetud VII Eestimaa võimlemispeol osalesid ka Haapsalu võimlejad.

Tervisestuudio treener Anželika Murik ütles Lääne Elule, et nende stuudio seitsmest rühmast lõi kaasa üks rühm. "Kes tuli kokku alles jaanuaris ja käesolev pidu on nende esimene! Meie teised rühmad osalevad Pärnus Võrafestil 14.-16. augustini," selgitas Murik. Stuudio naisrühm esines kavaga "Kuldne põld".

Haapsalu võimeljatest olid kohal ka võimlemiskooli Kirke ja Uuemõisa lasteaed-algkooli võimlejad. "Tüdrukud võimlesid 1.-4.klassi kavades "Lilleaas"