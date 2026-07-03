Lääne-Nigulas oli kaks põlengut

Nigula külas süütas elektrimopeedi aku kortermaja rõdu. Foto: päästeamet

Neljapäeval, 2. juulil kell 12.16 teatati korstna tahmapõlemisest Lääne-Nigula vallas Pälli külas. Päästjad tegid kindlaks, et korstnajala põhjas põles natuke tahma.

Pliit ei hakanud tõmbama, mistõttu oli omanik proovinud põleva ajalehetükiga tahmaluugi kaudu tõmmet tekitada. See lehetükk oli korstnajala põhja kukkunud ja sealse tahma süüdanud. Päästjad võtsid tahma välja ning käskisid korstnapühkija kutsuda. Põleng likvideeriti kell 12.52, omanik jäi kohapeale silma peal hoidma.

3. juulil kell 5.16 said päästjad väljakutse Lääne-Nigula v