Kiideval põles elumaja (täiendatud kl 17.10)

Laupäeval läks keset päeva Kiideval põlema keset küla asuv elumaja, inimesed tules viga ei saanud.

Häirekeskus sai teate kahekordse elumaja tulekahjust kl 13.10. Enne päästemeeskonna saabumist püüti tulekahju ohjeldada käsikustutitega, kuid päästjate kohale jõudes põles maja juba lausleegiga.

Pererahvas oli kodus ja pääses ise põlevast majast välja. Suitsu sisse hinganud majaomaniku viis kiirabi tervisekontrolliks haiglasse, kuid temagi pääses sealt koju.

Haapsalu päästekomando meeskonnavanema Andrus Eltmaa sõnul oli tule levik väga kiire. „Naabrid ütlesid, et alguses nägid katusel suitsu ja järgmisel hetkel oli maja juba leekides,” vahendas ta.

Päästjate kohale jõudes põlesid kõige h