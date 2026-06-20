Möödus 85 aastat läänlaste vabadussamba hävitamisest

Vabadussõjas langenud läänlaste mälestussammas. Foto: Haapsalu ja Läänemaa muuseumid

Reedel, 19. juunil möödus 85 aastat sellest, kui nõukogude okupandid lasid Haapsalu täitevkomitee esimehe Evald Kaare eestvedamisel õhku Haapsalus asunud läänlaste Vabadussõja mälestussamba. Kultuurimälestiste registris on samba hävitamise ajaks märgitud tänaseni aga august 1940 ja mainitud vaid märkusena, et teistel andmetel juhtus see 19. juunil 1941.

Seda, et Vabadussõja mälestussamba (autor skulptor Voldemar Mellik) lõhkumine toimus kindlasti 19. juunil 1941, tõestavad ajaloohuvilise Heiki Magnuse sõnul ajalehes Lääne Sõna ilmunud lood, näiteks artiklid 8. ja 10. detsembri numbrites 1942. aastal. Lääne Sõna 24. veebruari 194