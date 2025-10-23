Mõnda Kullamaa Tobiase pargist

Loit Lepalaan

Kullamaa Vabadussõja mälestusmärgi avamine: Foto ERM

Kullamaa keskel asuvasse Tobiase parki ilmus suvel puust kotka kuju, mis sealt küll ära viidi. Sada aastat tagasi otsustati aga parki rajada mälestussammas Vabadussõjas langenutele.

5. septembril 1925 asutati Kullamaa kihelkonna organisatsioonide liit, kelle idee ja teostusena püstitati Vabadussõjas langenute ausammas. Samba asukohaks valitud küla keskel asuv kiriku ja omaaegse Sauli poe (praegune Kullamaa kauplus) vaheline haljasala oli igati väärikas ja sobiv paik ning 5. juunil 1926 algasid

