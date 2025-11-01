Haapsalu Herilased pidid tunnistama kodusaalis esiliiga liidri paremust

Kuula artiklit, 2 minutit ja 22 sekundit
0:00 / 2:22
Haapsalu Herilaste meeskond kaotas reede õhtul Wiedemanni spordihoones peetud kodumängul meeste korvapalli Saku I liigat juhtivale võistkonnale Hepa Rapla 71:99.
Esimene veerandaeg algas Herilaste jaoks hästi. Esimese 45 sekundi jooksul mindi 4:0 ette. Kui mängitud oli umbes kaks ja pool minutit olid haapsallased ees 6:5. Järgneva pooleteise minuti jooksul tõusis Rapla võistkond aga punktidega 12:6 ise
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam