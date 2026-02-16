Herilased kaotasid taas

Kuula artiklit, 1 minutit ja 15 sekundit
Haapsalu Herilased kaotasid maaülikoolile ka sügisel koduväljakul. Foto: Malle-Liisa Raigla
Reede õhtul Tartus peetud korvpalli esiliiga 19. mängu kaotasid Haapsalu Herilased 68:59 Eesti Maaülikool/Eveconile.
Vastased asusid mängu kohe juhtima ja esimene veerandaeg lõppes 21:17 Herilaste kaotusseisus. Teise veerandaja lõpus suutsid Herilased küll seisu 28:28 ning poolajale mindi vaid punktise kaotusseisuga 31:30.
Kolmanda veerandaja lõpuks olid Herilased taga vaid kolme punkti
