Lääne Elu paberleht teisipäeval, 30. septembril

Linnavalitsus tekitas liikluskaose
Esmaspäeva hommikust on Haapsalus Lahe tänav liiklusele kaheks nädalaks suletud. See tõi aga kaasa kaose Ehte tänaval, kus asub Haapsalu linna algkool. Tee sulgemise tõttu on bussiliiklus suunatud ümbersõidule mööda Karja ja Ehte tänavat. Seejuures on kitsas ja muidu ühesuunaline Ehte tänav muudetud ühistranspordile kahesuunaliseks.
Endel Nelise juubelit tähistati võistlustega
Vehklejad tähistasid Haapsalu vehklemiskoolkonna rajaja Endel Nelise 100. sünniaastapäeva temanimeliste Läänemaa lahtiste meistrivõistlustega ja peoga. Kodulinna jäid Nelisele pühendatud võistlustel kolm medalit. Meeste epees sai kolmanda koha Endel Nelise tütrepoeg Sten Priinits.