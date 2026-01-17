Haapsalu hotellide ehitustööd jätkuvad

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Promenaadi hotelli juurdeehitise lammutamine. Foto: Juhan Hepner

Sel aastal jätkub täie hooga Hestia hotelli ehitus ning Promenaadi hotelli ehitus on alanud juurdeehitise lammutamisega.

Reede keskpäevaks oli 1990. aastatel Peltzeri villa kõrvale rajatud juurdeehitis lammutatud, alles oli vaid veidi ehitusprahti. Promenaadi hotelli omanikult Tarmo Sumbergilt Lääne Elul edasiste plaanide kohta reedel kommentaari saada

