Välisturistide vool toidab majutuskohti

Mulluse suvega võrreldes üle kolmandiku kasvanud välisturistide hulk on toonud Haapsalu majutuskohtadele aasta raske algusega võrreldes tublisti leevendust.

Juunis oli Läänemaa majutusasutustes välisturiste 33,1 protsenti ja juulis 39,4 protsenti rohkem kui mullu. Augusti kohta pole statistikaamet veel andmeid kogunud, kuid majutusasutuste hinnangul ei olnud juuli augustist kehvem.

Hestia hotelli juhi Lauri Teoreinu sõnul pole aasta siiski läinud nii hästi, kui alguses prognoositi. Aasta algus oli tema sõnul raskem, aga suvi läks kergemalt. „Haapsalu on toode, mis suvel müüb ennast ise,” üt