Hotell Old Hapsal valiti viie parema turismiedendaja hulka

Haapsalus asuv hotell Old Hapsal pääses ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) ning Eesti tööandjate keskliidu poolt korraldataval Eesti pikima ajalooga ettevõtluskonkursil viie parima turismiedendaja hulka.

Old Hapsali juht Daire Kaup ütles, et see on oluline, et neid on märgatud kogu Eesti vaates. "Meie jaoks tähendab see seda, et Visit Estonia (EISA allaasutus - toi