Selgusid Läänemaa parimad ettevõtted

Läänemaa aasta ettevõtte tiitli andis SA Läänemaa neljapäeva õhtul ettevõtete tunnustusüritusel Haapsalust alguse saanud Holm pangale.
Auhinda välja kuulutades kirjeldati ettevõtet sõnadega: „Haapsalus sündinud ja täielikult Eesti kapitalil põhinev finantsettevõte, mille tooted ja teenused on tuntud ja usaldatud kogu riigis. Ettevõte on eeskujuks regionaalse ettevõtluse arenda
