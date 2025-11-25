Holm – ainus pank peakontoriga Haapsalus

Holm panga tegevjuht Kaspar Kalvet. Foto Malle-Liisa Raigla.

Kuus aastat pangana tegutsenud Holm sai esmaspäeval kätte Läänemaa aasta ettevõtte tiitli.

„Teeme oma parima, et seda auhinda kunagi veel võita,” ütles panga tegevjuht Kaspar Kalvet.

Ehkki pangana on Holm tegutsenud kuus aastat, ajast, mil sai esimese Eesti krediidiasutusena Euroopa keskpangalt panganduslitsentsi, ulatuvad ettevõtte juured palju kaugemale. Panga eelkäija Liisi Järelmaks tähistab tänavu 30. tegutsemisaastat. Omal ajal sai Liisi alguse kodutarve

