Holm – ainus pank peakontoriga Haapsalus

Kuula artiklit, 4 minutit ja 11 sekundit

Kuus aastat pangana tegutsenud Holm sai esmaspäeval kätte Läänemaa aasta ettevõtte tiitli.

„Teeme oma parima, et seda auhinda kunagi veel võita,” ütles panga tegevjuht Kaspar Kalvet.

Ehkki pangana on Holm tegutsenud kuus aastat, ajast, mil sai esimese Eesti krediidiasutusena Euroopa keskpangalt panganduslitsentsi, ulatuvad ettevõtte juured palju kaugemale. Panga eelkäija Liisi Järelmaks tähistab tänavu 30. tegutsemisaastat. Omal ajal sai Liisi alguse kodutarve