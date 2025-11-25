Rivitants hoiab vaimu värske

Ameerikast eelmise sajandi lõpus Eestisse jõudnud rivitants on leidnud kindla koha siinsel tantsumaastikul. Läänemaalgi on rivitantsu tantsitud veerandsada aastat ja tullaksegi kokku seda tähistama.

Teisipäeva õhtul kostab Haapsalu kultuurikeskuse Randlase saalist muusikat. Tantsuõpetaja Helve Kruusement hõikab lavalt sammude nimetusi, mis võhikule kõlavad nagu hiina keel. Naised saalis teavad aga täpselt millest jutt ja tantsivad usinalt kaasa. Käimas on line- ehk rivitantsu trenn.

Laupäeval läheb Haapsalu kultuurikeskuses aga suuremaks tantsupeoks, sest Läänemaa rivitantsijad tähistavad duubeljuubelit. 25 aastat tagasi alustas tantsuõpetaja Helve