Reklaamtekst: Holm pank pakub kõigil hoiuseperioodidel kolmeprotsendist aastaintressi

10.–16. novembril saavad nii eraisikud kui ettevõtted avada Holm pangas tähtajalise hoiuse kolmeprotsendise aastaintressiga – sõltumata hoiuseperioodi pikkusest.

„Eesti praegu konkurentsitult parim hoiuseintress 3 protsenti aastas kõigil perioodidel annab klientidele paindlikkuse otsustada, kui pikaks ajaks oma raha hoiustada,“ ütles Holm panga juhatuse esimees Kaspar Kalvet. „Septembris toimunud sarnane kampaania leidis klientide seas erakordselt positiivse vastuvõtu ning otsustasime seda veel enne aasta lõppu korrata.“

Kalveti sõnul jäi hoiuseintresside tipptase, mil hoiustada sai 4 protsendi ja kõrgema intressiga, 2023. aasta lõppu. „Pärast seda on intressimäärad olnud järjepidevas languses. Euroopa Keskpanga viimased otsused hoida baasintressid muutumatuna on loonud stabiilsema olukorra ka hoiuste turul – praeguseks on keskmine tase jäänud ligikaudu 1,98 protsendi juurde,“ selgitas ta.

Kalveti sõnul on Holm panga eesmärk pakkuda selget ja läbipaistvat võimalust raha hoidmiseks ja kasvatamiseks nii eraisikutele kui ettevõtetele, kelle vaba raha seisab arvelduskontodel kasutuseta.

„Kui inimesel või ettevõttel on rahalisi vahendeid, mida plaanitakse tulevikus kasutada, kuid mis hetkel seisavad kontol ootel, on tähtajaline hoius turvaline viis nende väärtust kasvatada. Holmis saab hoiustada alates kolmest kuust kuni viie aastani – kõikidel perioodidel sama kõrge intressimääraga 3 protsenti aastas,“ ütles Kalvet.

Tema sõnul sobib tähtajaline hoius eelkõige neile, kes eelistavad stabiilsust ja kindlustunnet.

„Kui kõrgema riskivalmidusega inimesed otsivad suuremat tootlust aktsiaturgudelt või investeerimisfondidest, siis hoiuse eelis on prognoositavus ja turvalisus – intress on lepingus fikseeritud kogu perioodiks, tulu on võimalik ette arvutada ning kuni 100 000 euro ulatuses on hoiused tagatud riikliku Tagatisfondi kaudu,“ lisas Kalvet.

Holm pank on Eesti erakapitalil põhinev pank, mis tegutseb Eesti ja Läti turul ning omab kaubamärke Holm ja Liisi. Holmi tooteportfelli kuuluvad era- ja ärikliendi finantseerimine, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, järelmaks, liising ning tähtajalised hoiused.