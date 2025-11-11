Kontrollnimekiri autoomanikule: need 7 asja peavad enne külmade saabumist tehtud olema

Kuula artiklit, 4 minutit ja 46 sekundit 0:00 / 4:46

Sõiduki talveks ette valmistamine on sama tähtis kui regulaarne autohooldus. Mida teha, et auto esimesteks külmadeks valmis oleks, kuidas need seejuures aitavad auto eluiga pikendada ning järelturul paremat hinda küsida, selgitab Coop Panga Liisingu juht Martin Ilves.

Ilvese sõnul peab auto eluiga olema ühtmoodi tähtis nii neile, kes plaanivad autot kasutada mitmeid aastaid kui ka neile, kellele meeldib autosid kasutada lühemat aega, et neid siis järelturul tulusalt edasi müüa. Martin Ilves jagab, millised hooldustööd selleks autol enne talve ette tasub võtta.

Olemasolevate talverehvide kontroll

Selleks, et pakase järsku saabumist leevendada, veendu juba nüüd, et sul on olemas heas seisukorras ja kvaliteetsed talverehvid ning ära jäta rehvide vahetamist viimasele hetkele.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kehvas seisukorras rehvid võivad saada saatuslikuks, kuna sõiduki pidurdusteekond pikeneb ning kontroll auto üle väheneb tunduvalt. Talverehvide mustrisügavus peab olema vähemalt 3 millimeetrit. Kui rehvi mustrisügavus on kulunud 6 millimeetri peale, tasub hakata uute rehvide peale mõtlema, kuna muster kulub üsna kiiresti. Uued rehvid tuleks hankida iga viie aasta tagant, kuna rehvi haarduvus ning elastsus väheneb iga aastaga.

Talverehvide kasutamine on kohustuslik 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Naastrehvide kasutamine on lubatud 15. oktoobrist kuni 31. märtsini, talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral võib naastrehve kasutada kuni 30. aprillini.

Puhasta ja vahata kere

Selleks, et autokere talve üle elaks, on üks lihtsamaid ettevalmistusi sõiduki kerelt pigi ja muu mustuse eemaldamine. Pärast pigipesu on soovitatav auto vahatada. Vaha muudab auto värvi või laki pinna libedamaks ja katab pisemad poorid. Tänu vahatamisele ei haaku mustus nii lihtsalt ja tugevalt auto külge. Ka auto puhtana hoidmine on oluliselt lihtsam, kui auto on eelnevalt vahatatud.

Kuna talveperioodil pritsib teedelt auto kerele soola, mis tekitab roostet, tasub just talveperioodil auto pesemine ja vahatamine ka tihedamini ette võtta kui muul ajal.

Kontrolli aku seisukorda

Enne talve saabumist tasuks kindlasti üle kontrollida sõiduki aku ja seda eriti juhul, kui aku on vanem kui viis aastat. Kui auto on juba pikemat aega kasutuseta olnud, on soovitatav aku enne sõitmist täis laadida, et saaksid muretult teele asuda. Akude seisukorda saab kontrollida automargi sertifitseeritud teeninduses või kvaliteetses töökojas.

Valmistu akende puhastamiseks

Akende puhtana hoidmiseks vaheta suvine klaasipesuvedelik juba aegsasti talvise vastu. Nii ei jäätu klaasipesuvedelik esimeste külmakraadide saabudes ära ja saad aknad puhtana hoida. Sama tähtis on puhastada autoklaasid ka seestpoolt. Selleks sobivad hästi erinevad alkoholi baasil vahendid, näiteks need, millega puhastad kodus peegleid.

Lisaks tasub veenduda, kas autos on käepärast töökorras aknakaabits ja -hari, et vajadusel auto lumest ja jääst puhtaks teha. Auto kerel ja akendel tuleb kasutada selleks ettenähtud kaabitsat ja harja, mitte pangakaarti või vana CD-plaati, mis võivad autot kriimustada.

Hoolda tihendid ja hinged

Talvehoolduse üks olulisemaid asju on vaadata üle auto tihendid ja hinged. Selleks, et kõik uksed ja luugid muretult ka kõige külmema ilmaga avaneksid, tuleks tihenditelt eemaldada niiskus ja määrida need selleks ettenähtud hooldusvahendiga. Tihendite kõrval tuleks tähelepanu pöörata ka uksehingedele ja -lukkudele ning piirajatele.

Tähelepanuta ei tasu ka jätta auto salongi – spetsiaalse puhastusvahendiga ning korrapäraselt ja õigesti hooldatud nahkistmed peavad aastaaegadest tingitud külmale ja kuumale paremini vastu ja ei muutu rabedaks.

Kontrolli jahutusvedelikku

Üks olulisemaid komponente mootori töös on jahutussüsteem ning sinna juurde käiv jahutusvedelik. Jahutusvedelik aitab suvel soojaga mootoris üleliigset kuumust vältida ning talvel vastupidiselt hoida mootorit külmumise eest. Selleks, et talvel kõva pakasega mootori külmumist vältida, kontrolli jahutusvedeliku külmumispunkti. Kui jahutusvedelikku pole pikka aega vahetatud või see on muutunud häguseks, oleks mõistlik see enne talve tulekut ära vahetada. Kindlasti ei tohi jahutusvedelikke ise kokku segada, kasutada tuleb jahutusvedeliku valmissegu autotootja soovituste järgi.

Vaheta õli ja õlifiltrid

Viimane, kuid kindlasti mitte vähem oluline, on nii õli kui ka õlifiltri vahetus. Kuigi õli vahetatakse tavaliselt iga 20 000–30 000 kilomeetri tagant, võib enne talve tulekut enda südamerahuks vahetada välja nii õli kui ka õlifiltri. Nii töötab auto mootor ka pakasega tõhusalt ega jäta sind ootamatult tee äärde.