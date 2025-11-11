EP Force OÜ annab teada, et ajavahemikul 12-14 november 2025 on liiklus häiritud Uuemõisa alevikus Haudejaama tee piirkonnas

Anname teada, et ajavahemikul 12-14 november 2025 on liiklus häiritud Uuemõisa alevikus Haudejaama tee piirkonnas.

Suletav ala:
Haudejaama tee 20 sõidu ja kõnnitee.

  • Sõidutee (1 sõidurida) – 50% ulatuses suletud
  • Kõnnitee – täielikult suletud
  • Suletava teelõigu pikkus: 30 meetrit

Palume liiklejatel arvestada võimalike viivituste ja valida võimalusel alternatiivne marsruut.

Töid teostab: EP Force OÜ

Kontaktisik: K.Vare , tel 56872949

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

