Äripäeva Läänemaa edukate ettevõtete TOPi võitis Holm Bank

Äripäeva Läänemaa edukate ettevõtete TOPi võitis Arne Veskele kuuluv Holm Bank, mis tegi mullu oma parima tulemuse, kirjutab Äripäev.

„Kasvatasime jõudsalt nii laenu- kui ka hoiuseportfelle,” märkis Holm Banki juhatuse esimees Kaspar Kalvet aruandes.

Holm Bank teenis mullu kasumit kolm miljonit eurot, tunamullu 1,6 miljonit eurot.

Äripäeva Läänemaa edukate ettevõtete TOPis saavutas teise koha Raivo Baumile kuuluv kalamüügiga tegelev ettevõte Kopeika ning kolmanda koha teedeehituse valdkonnas tegutsev Kingat, mille omanikud on Siim ja Ats Peetris.