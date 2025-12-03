Oru kultuurisaali perenaine paneb ameti maha

Peaaegu neli aastat Oru kultuurisaali juhtinud Viivika Orula astub juhatusest tagasi ja paneb tuleva aasta veebruarist ameti üldse maha.

Orula ütles Lääne Elule, et tuli 2022. aasta kevadel vastset kultuurisaali juhtima, sest teda kutsuti appi. „Jutt oli väga lühikesest ajast, maksimaalselt pool aastat,” ütles ta.

Praeguseks on Orula leidnud inimese, kes ameti üle võtab. „Kolm aastat olen otsinud,” ütles ta.

Tulevase juhi nime lubas Orula avalikustada enne jõulupühi.

Neli aastat kultuurisaali eesotsas