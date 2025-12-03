Lääne-Nigulas rändab Tahma-Toomas

Kuula artiklit, 0 minutit ja 58 sekundit 0:00 / 0:58

Oru kooli advendipeolt läks esmaspäeval mööda Lääne-Nigula valda rändama õlgedest Tahma-Toomas, mis järgmiseks hommikuks oli jõudnud Taeblasse Lääne-Nigula vallamaja ette.

„Hommikul oli tore üllatus, kui ta seal ukse taga oli,” ütles Lääne-Nigula valla registripidaja Helgi Laug. Et aga ukse juures seisev Tahma-Toomas märgib rahvatraditsioonis seda, et pere on laisk ja lohakas, püüti teda oma ukse alt kiiresti teise pere ukse taha viia. Nii tegid ka vallatöötajad ja toimetasid õlekuju Taebla lasteaia ukse taha.

Oru kooli huvijuhi Sigrid Kalle-Vainola sõnul oli Tahma-Tooma tegemine üks lahkuva direktori Andres Kampmanni õhku visatud ideedest. Toomase meisterdas kooli hoolekogu liige Anna-Liisa Treimann ja tekstidega aitas Kalle-Vainola.

Tahma-Toomas rändab mööda Lääne-Nigula valda toomapäevani ehk 21. detsembrini. Kes õlekuju oma ukse tagant leiab, võiks sellest pilti teha. Nii saab Tooma rännakutel pilku peal hoida.