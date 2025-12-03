Lääne-Nigula koalitsioon lagunes juba esimesel istungil (täiendatud kl 19.45)

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Lääne-Nigula vallavolikogu esimehe Mikk Lõhmuse sõnul tekitab gümnaasiumireform terve hulga vastamata küsimusi. Foto: Urmas Lauri
Kuula artiklit, 1 minutit ja 26 sekundit
0:00 / 1:26
Lääne-Nigula volikogu esimees Mikk Lõhmus. Foto: Urmas Lauri

Lääne-Nigula koalitsioon lagunes juba esimesel istungil, kui vallavolikogu uus koosseis valis taas esimeheks ka eelmised neli aastat volikogu juhtinud Mikk Lõhmuse (Isamaa).

Lõhmuse kui opositsiooni esitatud kandidaadi poolt hääletas 13 volinikku, koalitsiooni kandidaat Kadi Paalistele (SDE) sai 12 häält.

Volikogu aseesimeeste valimisel esitati esimese aseesimehe kandidaadiks Hardi Rehkalt (EKRE) ja Neeme Väli (Isamaa). Rehkaldi poolt hääletas 14 ja Väli poolt 11 volinikku.

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT