Lääne-Nigula koalitsioon lagunes juba esimesel istungil (täiendatud kl 19.45)

Lääne-Nigula koalitsioon lagunes juba esimesel istungil, kui vallavolikogu uus koosseis valis taas esimeheks ka eelmised neli aastat volikogu juhtinud Mikk Lõhmuse (Isamaa).
Lõhmuse kui opositsiooni esitatud kandidaadi poolt hääletas 13 volinikku, koalitsiooni kandidaat Kadi Paalistele (SDE) sai 12 häält.
Volikogu aseesimeeste valimisel esitati esimese aseesimehe kandidaadiks Hardi Rehkalt (EKRE) ja Neeme Väli (Isamaa). Rehkaldi poolt hääletas 14 ja Väli poolt 11 volinikku.
