Lääne Elu paberleht neljapäeval, 4. detsembril

Mullused sissemurdmised on kohtusse jõudmas

Politsei on tuvastanud kaks meest, keda kahtlustatakse mitmes eelmise aasta lõpus toimunud sissemurdmises.

Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi juhi Vello Palmitsa sõnul kahtlustatakse mehi sissemurdmises Risti tanklasse, Martna kogukonnakohvikusse ja Kirblas asuvasse motopoodi. Politsei on sissemurdmiste uurimises oma töö teinud ja saatnud kriminaaltoimiku Lääne ringkonnaprokuratuuri.

Oru käsitöölised panid näputöö näitusele

Paarkümmend käsitöölist kaheksast Oru kandi külast on üleskutse peale toonud oma näputöö Oru Arhiivi näitusele. Esemeid on sedavõrd palju, et need täidavad ruumi otsast otsani.