Galerii: Vintage Weekend sai hoo sisse uues asukohas

Kuula artiklit, 0 minutit ja 57 sekundit
0:00 / 0:57
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 30
vintage weekend_malellisiaraigla (4)
Foto: Malle-Liisa Raigla
vintage weekend_malellisiaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
vintage weekend_malellisiaraigla (9)
Foto: Malle-Liisa Raigla
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reede õhtul täitsid Haapsalu suursadama ala vanad autod koos retrostiilis riietunud inimestega – sellega sai avapaugu suvehooaja viimane suurüritus Vintage Weekend.
Koos oma eelkäija nostalgiapäevadega toimub üritus Haapsalus juba 21. korda, kuid tänavu on esimene aasta, mil õhtused kontserdid toimuvad See teat
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam