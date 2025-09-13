Galerii: Vintage Weekend sai hoo sisse uues asukohas

Kuula artiklit, 0 minutit ja 57 sekundit

Reede õhtul täitsid Haapsalu suursadama ala vanad autod koos retrostiilis riietunud inimestega – sellega sai avapaugu suvehooaja viimane suurüritus Vintage Weekend.

Koos oma eelkäija nostalgiapäevadega toimub üritus Haapsalus juba 21. korda, kuid tänavu on esimene aasta, mil õhtused kontserdid toimuvad See teat