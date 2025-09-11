Vintage Weekend paneb Haapsalu suvehooajale punkti

Sel nädalavahetusel peetav Vintage Weekend täidab Haapsalu taas retrostiilis üritustega. Esimest korda on ava- ja lõpupidu Grand Holmi sadama ellingus; samuti on korraldajad otsustanud, et valimispropagandat nad teha ei luba.

„Meie üritused on absoluutselt apoliitilised. Me ei luba mingisugust valimispropagandat teha,” ütles Vintage Weekendi üks eestvedaja Roman Sultangirejev. Tema sõnul valimisreklaam kõrvaldatakse, kui keegi sellega välja tuleb. Lisaks on tavapäraselt keelatud igasugune Natsi-Saksamaa, Nõukogude Liidu või muu agressiooniakti toime paneva riigi sümboolika eksponeerimi