Rannavalvuritel tuli aidata uppujat

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Vasikaholmi rannas on veetase madal. Foto: Malle-Liisa Raigla
Vasikaholmi rand. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu valvega randades Paralepas ja Vasikaholmil tuli rannavalvuritel tänavu suvel ühel korral päästa inimene uppumisohust ja ühel korral anda esmaabi.

Juuni keskel päästsid G4S rannavalvurid Haapsalus uppumisohus lohesurfari, kellel oli laud katki läinud. „Rannavalvurid aitasid ta sügavast veest kaldale,” ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Haapsalu randadesse kiirabi, politseid, päästjaid või turvatöötaj

