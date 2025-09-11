Promenaadi hotell sulgeb ümberehituse tõttu uksed

Promenaadi hotelli meeskond. Foto Maarja Konrad

Haapsalu asuv Promenaadi hotell sulgeb septembri keskel külastajatele uksed, et valmistuda ümberehituseks. „Viimased külalised võtame vastu Vintage Weekendi ajal, 12.–14. septembril,” sõnas hotelli juht Kadi Sumberg.

21.–22. septembril korraldatakse hotelli inventari tühjendusmüük, kus müüakse maha kogu sisustus nagu voodid, kapid, diivanid, telerid, köögiv

