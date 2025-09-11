Poevarguste hulk kasvab

Nagu üle kogu Eesti, on ka Läänemaa toidupoodides suurenenud varguste hulk.

„See on üle Eesti probleem. Varastatakse kõike ja kogu aeg,” ütles Haapsalu tarbijate ühistu esimees Raimond Lunev.

Tema sõnul ei saa öelda, et suurem on varguste hulk enne palgapäeva. „See on täiesti ettearvamatu,” ütles ta.

Artikkel jätkub peale reklaami

Haapsalu politseijuhi Andrei Taratuhini sõnul on selle a