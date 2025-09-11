Läänemaa volikogudesse pürib neli inimest kohale

Kohaliku omavalitsuse valimistel kandideerib Haapsalus, Lääne-Nigulas ja Vormsis volikogude liikmeks 234 läänlast.

Kõige tihedamaks rebimiseks läheb Haapsalus, kus on väljas kaks valimisliitu ja neli erakonda ning 25 kohale linnavolikogus kandideerib üle saja inimese.

Kõige pikema nimekirjaga läheb välja praeguse linnapea Urmas Suklese valimisliit HaRi, kus kandideerib 43 inimest. Ka eelmistel ja üle-eelmistel valimistel kandideeris HaRi nimekirjas üle 40 inimese. Seni on see end ära tasunud, sest neli aastat tagasi sai HaRi volikogu 25 kohast 15.

Artikkel jätkub peale reklaami

Võidus ette kindel

Ka nüüd läheb Sukles valimistele enesekindlalt. „Me võidame ja suurelt,” ütles ta Lääne Elule. Aastakümneid linna juhtinud Sukle